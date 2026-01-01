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Fotokvant Mask-S Black маска для фотографов черная размер S
Fotokvant Mask-S Black маска для фотографов черная размер S

Fotokvant Mask-S Black маска для фотографов черная размер S

Fotokvant
Артикул: DAN-4574

Маска Fotokvant Mask-S Black для фотографов черная размер S.

Тканевая защитная маска черного цвета. Изготовлена из хлопка. Не вызывает раздражения и аллергии, дает возможность нормально дышать. Боковые лямки надежно поддерживают маску, и она плотно прилегает к лицу. Модель - унисекс. Размер - S.

Описание

Fotokvant Mask-S Black маска для фотографов черная размер S

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