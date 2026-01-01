Fotokvant Mask-S Black маска для фотографов черная размер S

Аккумулятор Fotokvant NP-F970 емкость 7800 mAh.
Аккумулятор типа Sony NP-F970. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 7800 mAh.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Маска Fotokvant Mask-S Black для фотографов черная размер S.
Тканевая защитная маска черного цвета. Изготовлена из хлопка. Не вызывает раздражения и аллергии, дает возможность нормально дышать. Боковые лямки надежно поддерживают маску, и она плотно прилегает к лицу. Модель - унисекс. Размер - S.
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Аккумулятор Fotokvant NP-F970 емкость 7800 mAh.
Аккумулятор типа Sony NP-F970. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 7800 mAh.
Fotokvant CAP-SE-Kit - комплект из задней крышки для объектива и заглушки для байонета камеры Sony E-mount.
Заглушка для корпуса камеры, которая используется для защиты особо чувствительной внутренней части фотоаппарата и матрицы от пыли и механических повреждений. Крышка задняя для объектива предохраняет оптику от загрязнения и царапин. Крышка и заглушка изготовлены из пластика темно-серого цвета и совместимы со всеми моделями фотокамер Sony E-mount.
Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,7 кг.
Винт 1/4" Fotokvant FLH-74 для крепления камеры. Винт со стандартной резьбой 1/4" для крепления оборудования. Изготовлен из металла.
Fotokvant HB-02 – шаровая голова Ballhead для мини-штатива с резьбой 1/4 дюйма. Максимальная нагрузка, кг – 2, вес, г – 85, высота, см – 6. Цвет - черный.
Складной винт 1/4" Fotokvant FLH-58 для крепления камеры, с ушком. Винт со складным ушком для крепления камеры на штативы, моноподы или быстросъемные площадки. Винт изготовлен из металла и имеет резьбу 1/4". Длина резьбовой части - 9,2 мм, общая длинна - 14,9 мм.