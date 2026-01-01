Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов

Ладонь имеет прорезиненную текстуру, что дает цепкость. Верхняя часть большого, указательного и среднего пальцев откидывается и фиксируется на кнопки. При этом перчатки позволяют работать с сенсорными экранами, даже не снимая их, за счет специального покрытия на пальцах. Будет отличным подарком для увлеченных фотографов. Размер XL.
Хрустальный куб Fotokvant PRQ-002 60 мм.
Хрустальный куб для спецэффектов и получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Также найдет применение как подиум для съемки небольших ювелирных украшений. Станет замечательным подарком для фотографа. Размер - 60х60х60 мм. Вес нетто - 536 гр.