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Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов
Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов
Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов
Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов
Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов
Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов
Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов
Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов
Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов

Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов

Fotokvant
Артикул: DAN-9346

Тактические перчатки для фотографов Fotokvant GLOVES-03 это снаряжение, которое позволяет комфортно работать с использованием фото и видео оборудования при температуре от 0° до -30°C. А благодаря многослойной структуре, обеспечивается защита от ветра и влаги. Размер XL.

Описание

Ладонь имеет прорезиненную текстуру, что дает цепкость. Верхняя часть большого, указательного и среднего пальцев откидывается и фиксируется на кнопки. При этом перчатки позволяют работать с сенсорными экранами, даже не снимая их, за счет специального покрытия на пальцах. Будет отличным подарком для увлеченных фотографов. Размер XL.

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