Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов

Описание

Ладонь имеет прорезиненную текстуру, что дает цепкость. Верхняя часть большого, указательного и среднего пальцев откидывается и фиксируется на кнопки. При этом перчатки позволяют работать с сенсорными экранами, даже не снимая их, за счет специального покрытия на пальцах. Будет отличным подарком для увлеченных фотографов. Размер XL.