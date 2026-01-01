Raylab RBK-LS2 кофр для стоек 78 см

Grifon TWB-84 – зонт комбинированный. Предназначен для получения различных световых эффектов при студийной съемке.
Диаметр купола 84 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Raylab RBK-LS2 – кофр для студийных стоек и фотозонтов. Удобная и прочная сумка отличается высоким качеством изготовления, за счет чего считается долговечной и является прекрасным выбором для хранения и транспортировки студийного освещения.
Для удобного размещения оборудования у кофра предусмотрена как большая продольная молния, так и круговая молния с торца. Размеры 78х20х15 см.
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Grifon TWB-84 – зонт комбинированный. Предназначен для получения различных световых эффектов при студийной съемке.
Диаметр купола 84 см.
Grifon 2400nb – студийная стойка 69-240 см для установки осветителей и другого студийного оборудования до 3 кг. Стойка (диаметр секций 25-22-19-16 мм). Диаметр ножек - 19 мм.