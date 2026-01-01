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Raylab RBK-LS2 кофр для стоек 78 см

Raylab RBK-LS2 кофр для стоек 78 см

Raylab
Артикул: FTR-859

Raylab RBK-LS2 – кофр для студийных стоек и фотозонтов. Удобная и прочная сумка отличается высоким качеством изготовления, за счет чего считается долговечной и является прекрасным выбором для хранения и транспортировки студийного освещения.

Для удобного размещения оборудования у кофра предусмотрена как большая продольная молния, так и круговая молния с торца. Размеры 78х20х15 см.

Описание

Raylab RBK-LS2 кофр для стоек 78 см

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