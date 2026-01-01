Характеристики:
- Внутренний размер: 90 х 18 х 18 см
- Вес 0,658 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KSB-030 KUPO Click Stand Bag (Small) чехол для стоек/штативов
Сумка для стоек/штативов из текстиля (нейлон-кордекс) плотностью 1000 ден с регулируемым широким наплечным ремнем.
Оснащена дополнительными ручками для удобной переноски. Прочная двойная застежка-молния на широком клапане обеспечивает максимальный комфорт при укладывании/извлечении оборудования. Вместимость до 4 стоек KUPO Click Stand высотой до 89 см.
Характеристики:
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GreenBean LightBag-C сумка на колесах. Предназначена для хранения и транспортировки тяжелых студийных COB-моноблоков с аксессуарами. При минимальных внешних размерах 70х32х34 см, LightBag-С отличается большой вместимостью и выдерживает нагрузку до 25 кг.
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Сумка для стоек/штативов из текстиля (нейлон-кордекс) плотностью 1000 ден с регулируемым широким наплечным ремнем.
Оснащена дополнительными ручками для удобной переноски. Прочная двойная застежка-молния на широком клапане обеспечивает максимальный комфорт при укладывании/извлечении оборудования. Вместимость до 3 стоек KUPO Snap Stand высотой до 107 см.
Кабель с разъемами USB-C - USB-C оранжевого цвета длиной 4,6 м, один разъем изогнут под прямым углом для удобства подключения. Скорость сигнала до 10 Гбит/с. Необходим для передачи видео и аудио сигнала между устройствами, обеспечивая высокое качество изображения и звука.
KUPO KSB-161 Stand Bag for 161MB чехол для стоек/штативов.