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KUPO KSB-030 KUPO Click Stand Bag (Small) чехол для стоек/штативов
KUPO KSB-030 KUPO Click Stand Bag (Small) чехол для стоек/штативов
KUPO KSB-030 KUPO Click Stand Bag (Small) чехол для стоек/штативов

KUPO KSB-030 KUPO Click Stand Bag (Small) чехол для стоек/штативов

Kupo
Артикул: OLE-1640

KUPO KSB-030 KUPO Click Stand Bag (Small) чехол для стоек/штативов

Сумка для стоек/штативов из текстиля (нейлон-кордекс) плотностью 1000 ден с регулируемым широким наплечным ремнем.
Оснащена дополнительными ручками для удобной переноски. Прочная двойная застежка-молния на широком клапане обеспечивает максимальный комфорт при укладывании/извлечении оборудования. Вместимость до 4 стоек KUPO Click Stand высотой до 89 см.


Описание

Характеристики:

  • Внутренний размер: 90 х 18 х 18 см
  • Вес 0,658 кг

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