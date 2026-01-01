E-IMAGE EB0907 Oscar T30 чехол для штатива 104х21х16 см

Артикул: OLE-3691

Практичная сумка для транспортировки и хранения штатива (длиной до 104 см) из водонепроницаемого нейлона марки 1680D оснащена специальным карманом для ручки панорамирования. Плечевой рпемень, скрытая обвязка для возможности носить сумку на спине, как рюкзак. Внутренние габариты: 104х21х16 см.