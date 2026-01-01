Manfrotto OR-ACT-RO Off Road Stunt органайзер для экшен-камеры

Описание

Новинка от компании Manfrotto. Складной защитный чехол, защитные модульные разделители которого снабжены системой защиты Manfrotto, надежно и безопасно фиксируют хрупкое оборудование в чехле. Карман на молнии и дополнительные карманы предназначены для аккуратного размещения мелких аксессуаров. Специальный влагостойкий материал защитит оборудования от влаги, а гибкие модульные разделители от механических повреждений.При изготовлении этой модели, компания Manfrotto как всегда, уделила максимальное внимание качеству изготовления и материалам.

Характеристики: