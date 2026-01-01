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Manfrotto OR-ACT-RO Off Road Stunt органайзер для экшен-камеры
Manfrotto OR-ACT-RO Off Road Stunt органайзер для экшен-камеры
Manfrotto OR-ACT-RO Off Road Stunt органайзер для экшен-камеры

Manfrotto OR-ACT-RO Off Road Stunt органайзер для экшен-камеры

Manfrotto
Артикул: NVF-6425

Manfrotto OR-ACT-RO Off Road Stunt – органайзер предназначенный для хранения и транспортировки 3 экшн камер и различных аксессуаров.

Описание

Новинка от компании Manfrotto. Складной защитный чехол, защитные модульные разделители которого снабжены системой защиты Manfrotto, надежно и безопасно фиксируют хрупкое оборудование в чехле. Карман на молнии и дополнительные карманы предназначены для аккуратного размещения мелких аксессуаров. Специальный влагостойкий материал защитит оборудования от влаги, а гибкие модульные разделители от механических повреждений.При изготовлении этой модели, компания Manfrotto как всегда, уделила максимальное внимание качеству изготовления и материалам.

Характеристики:

  • внешняя высота, см – 26
  • внешняя ширина, см – 6
  • внешняя длина, см – 16
  • внутренняя высота, см – 23
  • внутренняя ширина, см – 5
  • внутренняя длина, см – 10
  • цвет – черный
  • влагостойкая ткань – да
  • вес, г – 200

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