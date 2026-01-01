Manfrotto OR-ACT-RO Off Road Stunt органайзер для экшен-камеры

Новинка от компании Manfrotto. Складной защитный чехол, защитные модульные разделители которого снабжены системой защиты Manfrotto, надежно и безопасно фиксируют хрупкое оборудование в чехле. Карман на молнии и дополнительные карманы предназначены для аккуратного размещения мелких аксессуаров. Специальный влагостойкий материал защитит оборудования от влаги, а гибкие модульные разделители от механических повреждений.При изготовлении этой модели, компания Manfrotto как всегда, уделила максимальное внимание качеству изготовления и материалам.
Характеристики:
- внешняя высота, см – 26
- внешняя ширина, см – 6
- внешняя длина, см – 16
- внутренняя высота, см – 23
- внутренняя ширина, см – 5
- внутренняя длина, см – 10
- цвет – черный
- влагостойкая ткань – да
- вес, г – 200