Falcon Eyes PCA-19M комплект роликов для стоек

Артикул: VBR-410

Falcon Eyes PCA-19M – комплект дополнительных колесиков (3 шт. роликов) c системой тормоза для студийных стоек с диаметром ножек 19 мм. Благодаря надежной конструкции выдерживают вес осветительного оборудования до 10 кг максимум.

Колесики предназначены для того, чтобы легко и удобно перемещать по студии стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием.