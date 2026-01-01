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Falcon Eyes PCA-19M комплект роликов для стоек

Falcon Eyes PCA-19M комплект роликов для стоек

Falcon Eyes
Артикул: VBR-410

Falcon Eyes PCA-19M – комплект дополнительных колесиков (3 шт. роликов) c системой тормоза для студийных стоек с диаметром ножек 19 мм. Благодаря надежной конструкции выдерживают вес осветительного оборудования до 10 кг максимум. 

Колесики предназначены для того, чтобы легко и удобно перемещать по студии стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием.

Описание

Дополнительное колесо для стоек Falcon Eyes PCA-19M – 3 шт.

 

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