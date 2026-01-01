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Falcon Eyes PCA-19M дополнительный ролик для стойки

Falcon Eyes PCA-19M дополнительный ролик для стойки

Falcon Eyes
Артикул: VBR-408

Falcon Eyes PCA-19M – дополнительный ролик c системой тормоза для студийных стоек с диаметром ножек 19 мм. Благодаря надежной конструкции выдерживают вес осветительного оборудования до 10 кг максимум. 

Колесики PCA-19M предназначены для того, чтобы легко и удобно перемещать по студии стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием.

 

Описание

Falcon Eyes PCA-19M дополнительный ролик для стойки

Комплектация

Дополнительное колесо для стоек Falcon Eyes PCA-19M – 1 шт.

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