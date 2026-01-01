Falcon Eyes PCA-19M дополнительный ролик для стойки

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes PCA-19M – дополнительный ролик c системой тормоза для студийных стоек с диаметром ножек 19 мм. Благодаря надежной конструкции выдерживают вес осветительного оборудования до 10 кг максимум.
Колесики PCA-19M предназначены для того, чтобы легко и удобно перемещать по студии стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием.
Дополнительное колесо для стоек Falcon Eyes PCA-19M – 1 шт.
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