Falcon Eyes PCA-19M дополнительный ролик для стойки

Артикул: VBR-408

Falcon Eyes PCA-19M – дополнительный ролик c системой тормоза для студийных стоек с диаметром ножек 19 мм. Благодаря надежной конструкции выдерживают вес осветительного оборудования до 10 кг максимум.

Колесики PCA-19M предназначены для того, чтобы легко и удобно перемещать по студии стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием.