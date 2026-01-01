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E-IMAGE EIHS03W Wheels for Stands w/25*25 mm leg комплект колес
E-IMAGE EIHS03W Wheels for Stands w/25*25 mm leg комплект колес

E-IMAGE EIHS03W Wheels for Stands w/25*25 mm leg комплект колес

E-IMAGE
Артикул: MTG-0849

E-IMAGE Wheels for Stands w/25*25 mm leg комплект колес.

Комплект колес (3 шт) с тормозами и адаптером для ножек с квадратным профилем 25х25 мм.

Диаметр: 100 мм, с тормозами
Крепление  адаптер для ножек 25х25 мм

Вес 3,0 кг

Совместимость: 9109A PLUS / 9109B PLUS / 9109C PLUS / HS02 / HS03 / HS05
стойки (с ножками 25х25 мм) других производителей.

Описание

E-IMAGE EIHS03W Wheels for Stands w/25*25 mm leg комплект колес

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