E-IMAGE EIHS03W Wheels for Stands w/25*25 mm leg комплект колес

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
E-IMAGE Wheels for Stands w/25*25 mm leg комплект колес.
Комплект колес (3 шт) с тормозами и адаптером для ножек с квадратным профилем 25х25 мм.
Диаметр: 100 мм, с тормозами
Крепление адаптер для ножек 25х25 мм
Вес 3,0 кг
Совместимость: 9109A PLUS / 9109B PLUS / 9109C PLUS / HS02 / HS03 / HS05
стойки (с ножками 25х25 мм) других производителей.
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