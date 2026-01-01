images
Kupo Gaffa Tape Red (GT550R) тейп красный полуматовый 48 мм x 50 м

Kupo Gaffa Tape Red (GT550R) тейп красный полуматовый 48 мм x 50 м

Kupo
Артикул: OLE-1183

KUPO Gaffa Tape Red – клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги и высоких температур. Идеально подходит для крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. на неровных поверхностях. Лента прочная и не оставляет следов. Размер – 48 мм х 50 м. Цвет – красный, полуматовый.

Описание

Kupo Gaffa Tape Red (GT550R) тейп красный полуматовый 48 мм x 50 м

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant CLS-01 салфетка из микрофибры черная 15х15 см
Fotokvant CLS-01 салфетка из микрофибры черная 15х15 см
Fotokvant CLS-01 салфетка из микрофибры черная 15х15 см
Арт. NVF-9999
Fotokvant CLS-01 салфетка из микрофибры черная 15х15 см
Наличие
более 10 шт

Fotokvant CLS-01 - салфетка 15x15 см из микрофибры. Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер - 15Х15 см.


240 ₽
В корзину
Savage (1-86) Super White фон бумажный 2,18x11 м белоснежный
Savage (1-86) Super White фон бумажный 2,18x11 м белоснежный
Savage (1-86) Super White фон бумажный 2,18x11 м белоснежный
Арт. NVF-9910
Savage (1-86) Super White фон бумажный 2,18x11 м белоснежный
Наличие
в наличии 4-10 шт

Savage (1-86) WIDETONE SUPER WHITE CAR SIZE - фон бумажный 2,18x11 м белоснежный.

Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии.

Размер фона - 2,18x11 м. Цвет - белый.

7 690 ₽
В корзину

Видео

Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Светодиодный осветитель Fotokvant AL-1200AS и AL-900AS. Обзор и CRI тест
Светодиодный осветитель Fotokvant AL-1200AS и AL-900AS. Обзор и CRI тест
Три варианта использования параболического софтбокса
Три варианта использования параболического софтбокса
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.