Kupo EZ-TIE Small Blue стяжка-хомут 10 шт цвет синий

характеристики:
Рабочие температуры применения: -20 - +80 C
Срок эксплуатации: свыше 10 000 застёгиваний
Моющийся материал, устойчивый к обесцвечиванию в UV
Ярлык для пометок
В комплекте: 10 шт
Ширина: 20 мм
Длина: 41 см
Цвет: синий
варианты цветов: черный, красный, желтый, зеленый
варианты размеров: 5 х 60 см
Фотофон Savage (57-12) Gray Tint - известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.