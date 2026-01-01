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Kupo EZ-TIE Small Blue стяжка-хомут 10 шт цвет синий

Kupo EZ-TIE Small Blue стяжка-хомут 10 шт цвет синий

Kupo
Артикул: DAN-8942

Стяжка-хомут Kupo EZ-TIE Small Blue идеально подходит для звукового, осветительного и аудио/видео оборудования.

Изготовлены на швейцарском оборудовании. Лента липучки с микрокрючками класса А характеризуется прочностью на отрыв и сдвиг благодаря 55 крючкам на кв.дюйм, и долгим сроком эксплуатации благодаря неворсистым микропетлям (42 нити на кв. дюйм).

Описание

характеристики:
Рабочие температуры применения: -20 - +80 C
Срок эксплуатации: свыше 10 000 застёгиваний
Моющийся материал, устойчивый к обесцвечиванию в UV
Ярлык для пометок
В комплекте: 10 шт
Ширина: 20 мм
Длина: 41 см
Цвет: синий
варианты цветов: черный, красный, желтый, зеленый
варианты размеров: 5 х 60 см

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