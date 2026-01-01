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Kupo CS-24125Y тейп желтый 24 мм х 11.43 м

Kupo CS-24125Y тейп желтый 24 мм х 11.43 м

Kupo
Артикул: DAN-8936

Kupo CS-24125Y тейп жёлтый 24 мм х 11.43 м - тейп флуоресцентный жёлтый, размер 24 мм х 11,43 м.

Описание

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 11,43 м. Цвет - жёлтый, матовый. Термостойкость - 80С.

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