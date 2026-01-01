Kupo CS-24125Y тейп желтый 24 мм х 11.43 м

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 11,43 м. Цвет - жёлтый, матовый. Термостойкость - 80С.
Карта памяти SanDisk Extreme Pro SDXC128GB Class10UHS-I U3 170 Mb/s (SDSDXXY-128G-GN4IN).
Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 170 МБ/с).