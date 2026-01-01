Kupo CS-24125Y тейп желтый 24 мм х 11.43 м

Арт. DAN-8659

до конца распродажи 6 дн, 7 ч

Софтбокс Godox FL-SF 6060 быстро собирается и крепится к прилагаемому к панели держателю X-mount. Имеет внутреннюю серебристую поверхность, может использоваться со съемным передним диффузором, так и без него. В комплект входит сотовая решетка и чехол

Размер осфотбокса – 60см