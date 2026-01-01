Fotokvant FLH-25 – мини-винт 1/4". Используется для крепления фотокамеры на зажим или шнур. Комплектация – 1 шт.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
П-Фото (1168-1с) – резьбовой адаптер, позволяет превратить стандартную посадку 5/8 (наконечники стоек, держателей и т.д.) в конусную посадку для системной трубы.
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Fotokvant FLH-25 – мини-винт 1/4". Используется для крепления фотокамеры на зажим или шнур. Комплектация – 1 шт.
Fotokvant FLH-03 – алюминиевый резьбовой адаптер-переходник с 1/4 на 3/8 дюйма для камер, штативов и моноподов. Наружная резьба – 3/8", внутренняя 1/4", высота, мм – 16.
Grifon CB-05 – клипса с винтовым зажимом. Используется для того, чтоб прижать фон к некой трубчатой конструкции или для фиксации пластикого фона на предметном столике.