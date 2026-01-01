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П-Фото (1168-1с) резьбовой адаптер вал 5/8&quot;–конус 3/8&quot;

П-Фото (1168-1с) резьбовой адаптер вал 5/8&quot;–конус 3/8&quot;

П-Фото
Артикул: NVF-1929

П-Фото (1168-1с) – резьбовой адаптер, позволяет превратить стандартную посадку 5/8 (наконечники стоек, держателей и т.д.) в конусную посадку для системной трубы.

Описание

П-Фото (1168-1с) резьбовой адаптер вал 5/8&quot;–конус 3/8&quot;

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