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П-Фото (1191-4) t-образный адаптер с посадочным диаметром 5/8&quot;

П-Фото (1191-4) t-образный адаптер с посадочным диаметром 5/8&quot;

П-Фото
Артикул: NVF-1928

П-Фото (1191-4) - адаптер для крепления приборов к системным трубам. Посадочный диаметр 5/8".

Описание

П-Фото (1191-4) t-образный адаптер с посадочным диаметром 5/8&quot;

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