Зажим для установки студийного оборудования на трубы (стойки, распорки и т.п.)
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
П-Фото (1191-4) - адаптер для крепления приборов к системным трубам. Посадочный диаметр 5/8".
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Зажим для установки студийного оборудования на трубы (стойки, распорки и т.п.)
Grifon FLH-D – предназначен для установки накамерной вспышки систем Canon, Nikon, Olympus на штативы или стойки для осветительных приборов с изменением угла наклона на 180 градусов.
На установочной площадке имеется зажим для накамерной фотовспышки. Площадка для установки накамерной вспышки – съемная. Переходник оснащен отверстием для установки фотозонта. Вес - 0,25 кг.
Fotokvant V-07 (2003-07) – зажим предназначен для фиксации фотофона.
Отвес устанавливается на стандартную стойку с помощью крепления Fotokvant (2004-1). Есть возможность закрепить на стене, предусмотрены отверстия по краям планки. Длина зажима – 70 см.