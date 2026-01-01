П-Фото (ПР1) ручка поролоновая с посадкой 25 мм для системных труб

Алкалиновая батарейка Varta Energy LR03 тип ААА.
Батарейки серии Energy отличаются долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.
Москва
Малая Семеновская 3с6
П-Фото ПР1 – ручка для системных труб. Изготовлена из поролона черного цвета, общая длина 11 см, диаметр 3 см.
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Алкалиновая батарейка Varta Energy LR03 тип ААА.
Батарейки серии Energy отличаются долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.
Выносной сетевой кабель Godox ЕС200 (10) для вспышки AD200.
Удлинняющий кабель для вспышек Godox AD200 и AD200Pro. Один из концов удлинителя крепится к батарейному блоку и соединяется с головой вспышки. На конце, который крепится к головке вспышки, находится ножка с резьбовым отверстием 1/4", это позволяет установить головку вспышки в горячем башмаке камеры или закрепить ее на стойке. Сбоку находится кнопка для фиксации угла наклона головки. Выносной кабель также обеспечивает свободу применения вспышки с рук при частой смене точки съемки. Длина - 1,8 м.
Fotokvant SBK-30 - круглый софтбокс для накамерной вспышки. Диаметр - 30 см.
Предназначен для репортажной, портретной и макросъемки. Легко раскладывается и в сложенном состоянии софтбокс можно уместить в карман. Пружинная конструкция позволяет сохранить нужную форму, а за счет системы крепления софтбокс можно установить на любую накамерную вспышку.
Grifon EC-36M – поворотная металлическая муфта с отверстиями 25/28/32/36 мм.
Предназначена для соединения двух труб разного диаметра под различными углами. Вес - 1,0 кг.
Алкалиновая батарейка Varta V23GA.
Батарея отличается долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.