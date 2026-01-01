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П-Фото (ПР1) ручка поролоновая с посадкой 25 мм для системных труб

П-Фото (ПР1) ручка поролоновая с посадкой 25 мм для системных труб

П-Фото
Артикул: NVF-1927

П-Фото ПР1 – ручка для системных труб. Изготовлена из поролона черного цвета, общая длина 11 см, диаметр 3 см.

Описание

П-Фото (ПР1) ручка поролоновая с посадкой 25 мм для системных труб

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