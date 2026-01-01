П-Фото (ПР1) ручка поролоновая с посадкой 25 мм для системных труб

Арт. DAN-4202

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Выносной сетевой кабель Godox ЕС200 (10) для вспышки AD200.

Удлинняющий кабель для вспышек Godox AD200 и AD200Pro. Один из концов удлинителя крепится к батарейному блоку и соединяется с головой вспышки. На конце, который крепится к головке вспышки, находится ножка с резьбовым отверстием 1/4", это позволяет установить головку вспышки в горячем башмаке камеры или закрепить ее на стойке. Сбоку находится кнопка для фиксации угла наклона головки. Выносной кабель также обеспечивает свободу применения вспышки с рук при частой смене точки съемки. Длина - 1,8 м.