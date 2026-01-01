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П-Фото (1190-81) системная труба 80 см (гайка-посадочный вал 5/8&quot; и 1/4&quot;)

П-Фото (1190-81) системная труба 80 см (гайка-посадочный вал 5/8&quot; и 1/4&quot;)

П-Фото
Артикул: NVF-1885

П-Фото (1190-81) – системная труба со стандартным посадочным валом диаметром 5/8" и резьбовым винтом 1/4". Длина трубы 80 см.

Описание

П-Фото (1190-81) системная труба 80 см (гайка-посадочный вал 5/8&quot; и 1/4&quot;)

Комплектация

(1190-81)

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