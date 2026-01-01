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SmallRig 4103 универсальный держатель-струбцина сдвоенный Super Clamp with Double Crab-Shaped Clamps
SmallRig 4103 универсальный держатель-струбцина сдвоенный Super Clamp with Double Crab-Shaped Clamps
SmallRig 4103 универсальный держатель-струбцина сдвоенный Super Clamp with Double Crab-Shaped Clamps

SmallRig 4103 универсальный держатель-струбцина сдвоенный Super Clamp with Double Crab-Shaped Clamps

SmallRig
Артикул: OLE-2235

Универсальный держатель состоит из двух струбцин в форме краба, соединенных между собой шарнирным кронштейном с фиксатором. Максимальная нагрузка 3,5 кг. Струбцины устанавливаются на трубы диаметром от 14 до 60 мм, либо на плоские поверхности толщиной до 65 мм. Клешни съемные, оснащены гнездами ARRI 3/8" (с отверстиями под боковые штифты).

Описание

Характеристики:

  • Размеры 98 х 19.6 х 199.6 мм
  • Вес 284 г

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