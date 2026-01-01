SmallRig 3875 универсальный держатель для аксессуаров с креплениеми 1/4" и NATO

Описание

Основные особенности:

1. Подпружиненные штифты, предотвращают случайное откручивание оборудования.

2. Грузоподъемность: 5,5 кг.

3. Магнитный держатель для ключа.

4. Компактные размеры и небольшой собственный вес (всего 91 гр.)



Универсальный держатель SmallRig 3875 состоит из двух последовательно соединённых шаровых шарниров с общим зажимом. Это позволяет свободно перемещать и вращать установленное на нем оборудование в нескольких плоскостях и быстро фиксировать в нужном положении.

Для монтажа на оборудовании один шарнир оснащен винтом ¼”, подпружиненные штифты, предотвращают его случайное откручивание, второй адаптером NATO. Несмотря на свои компактные размеры и небольшой собственный вес (всего 91 гр.) держатель способен удерживать полезную нагрузку до 5,5 кг.