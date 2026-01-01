SmallRig 3874 универсальный держатель для аксессуаров с креплением Arri 3/8"

Описание

Основные особенности:

1. Подпружиненные штифты с двух сторон держателя, предотвращают случайное откручивание оборудования.

2. Грузоподъемность: 5,5 кг.

3. Магнитный держатель для ключа.

4. Компактные размеры и небольшой собственный вес (всего 90 гр.)



Универсальный держатель SmallRig 3874 состоит из двух последовательно соединённых шаровых шарниров с общим зажимом. Это позволяет свободно перемещать и вращать установленное на нем оборудование в нескольких плоскостях и быстро фиксировать в нужном положении.

Для монтажа на оборудовании один шарнир оснащен винтом ¼”, второй креплением ARRI ⅜”, подпружиненные штифты с двух сторон держателя, предотвращают случайное откручивание. Несмотря на свои компактные размеры и небольшой собственный вес (всего 90 гр.) держатель способен удерживать полезную нагрузку до 5,5 кг.