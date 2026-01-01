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SmallRig 2070B универсальный держатель для аксессуаров Articulating Arm with Double Ballheads
SmallRig 2070B универсальный держатель для аксессуаров Articulating Arm with Double Ballheads
SmallRig 2070B универсальный держатель для аксессуаров Articulating Arm with Double Ballheads
SmallRig 2070B универсальный держатель для аксессуаров Articulating Arm with Double Ballheads
SmallRig 2070B универсальный держатель для аксессуаров Articulating Arm with Double Ballheads

SmallRig 2070B универсальный держатель для аксессуаров Articulating Arm with Double Ballheads

SmallRig
Артикул: DAN-4953

Шарнирный держатель SmallRig 2070B с двумя шароновыми головами.

Шарнирный держатель, позволяет устанавливать на камеру дополнительное оборудование с резьбовым соединением 1/4". Подойдет для крепления светодиодных осветителей, мониторов, микрофона и т.д. Изготовлен из алюминиевого сплава и стали. Фиксируется винтовым зажимом. Максимальная нагрузка - 5 кг. Размер - 137х28х57,5 мм. Вес - 152 г.

Описание

SmallRig 2070B универсальный держатель для аксессуаров Articulating Arm with Double Ballheads

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