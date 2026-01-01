SmallRig 2070B универсальный держатель для аксессуаров Articulating Arm with Double Ballheads

Артикул: DAN-4953

Шарнирный держатель SmallRig 2070B с двумя шароновыми головами.

Шарнирный держатель, позволяет устанавливать на камеру дополнительное оборудование с резьбовым соединением 1/4". Подойдет для крепления светодиодных осветителей, мониторов, микрофона и т.д. Изготовлен из алюминиевого сплава и стали. Фиксируется винтовым зажимом. Максимальная нагрузка - 5 кг. Размер - 137х28х57,5 мм. Вес - 152 г.