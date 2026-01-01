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SmallRig 2066B универсальный держатель для аксессуаров 9,5 inch Articulating Arm
SmallRig 2066B универсальный держатель для аксессуаров 9,5 inch Articulating Arm
SmallRig 2066B универсальный держатель для аксессуаров 9,5 inch Articulating Arm
SmallRig 2066B универсальный держатель для аксессуаров 9,5 inch Articulating Arm
SmallRig 2066B универсальный держатель для аксессуаров 9,5 inch Articulating Arm

SmallRig 2066B универсальный держатель для аксессуаров 9,5 inch Articulating Arm

SmallRig
Артикул: OLE-2229

Универсальный алюминиевый держатель оснащен штативными винтами 1/4” с двух сторон держателя. Подвижные элементы бокируются поворотом ручки в центре держателя. Максимальная нагрузка 1,5 кг. Предназначен для крепления аксессуаров на оборудовании.

Описание

Характеристики:

  • Общая длина держателя (включая адаптер «холодный башмак») 241 мм
  • Размеры 140 х 60 х 25 мм
  • Вес 225 гр.

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