SmallRig 2066B универсальный держатель для аксессуаров 9,5 inch Articulating Arm

Арт. DAN-4821

до конца распродажи 1 дн, 11 ч

Телесуфлер GreenBean Teleprompter Tablet 11Pro.

телесуфлер используется для чтения текста диктором в процессе съемки. Текст отображается на тонированном стекле с пропусканием 70/30. Держатель для планшета с диагональю от 6 до 11". Может использоватся с цифровыми камерами весом до 2,5 кг.