SmallRig 2066B универсальный держатель для аксессуаров 9,5 inch Articulating Arm

Характеристики:
- Общая длина держателя (включая адаптер «холодный башмак») 241 мм
- Размеры 140 х 60 х 25 мм
- Вес 225 гр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Универсальный алюминиевый держатель оснащен штативными винтами 1/4” с двух сторон держателя. Подвижные элементы бокируются поворотом ручки в центре держателя. Максимальная нагрузка 1,5 кг. Предназначен для крепления аксессуаров на оборудовании.
Характеристики:
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