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SmallRig 1497B универсальный держатель для аксессуаров Articulating Rosette Arm (7")
SmallRig 1497B универсальный держатель для аксессуаров Articulating Rosette Arm (7")
SmallRig 1497B универсальный держатель для аксессуаров Articulating Rosette Arm (7")
SmallRig 1497B универсальный держатель для аксессуаров Articulating Rosette Arm (7")
SmallRig 1497B универсальный держатель для аксессуаров Articulating Rosette Arm (7")
SmallRig 1497B универсальный держатель для аксессуаров Articulating Rosette Arm (7")

SmallRig 1497B универсальный держатель для аксессуаров Articulating Rosette Arm (7")

SmallRig
Артикул: OLE-2228

Универсальный алюминиевый держатель оснащен винтами 1/4” с двух сторон держателя и адаптером «холодный башмак». Подвижные элементы бокируются поворотом ручки в центре держателя. Максимальная нагрузка 1,5 кг. Предназначен для крепления мониторов, осветительных приборов и других аксессуаров на самом разном оборудовании.

Описание

Характеристики:

  • Общая длина держателя (включая адаптер «холодный башмак») 174 мм

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