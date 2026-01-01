Manfrotto 819-1 шарнирный кронштейн

Артикул: NVF-5577

Manfrotto 819-1 – алюминиевый шарнирный кронштейн, имеет две внешних резьбы 1/4 и 3/8. Длинна 19,5 см, выдерживает нагрузку 2,2 кг. Модель 819-1 идеально подходит для крепления видеомонитора к камере. Его также можно использовать для установки флага.