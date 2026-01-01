Manfrotto 143 шарнирный кронштейн в комплекте с зажимом и складной стойкой

Арт. NVF-7510

Manfrotto 043 SKY HOOK GAFFER – прищепка-зажим с адаптером для установки оборудования на трубы диаметром, мм – от 25 до 65. Зажим изготовлен из алюминия. Вес, г – 650..Для крепления к трубам, доскам, дверям. Нагрузка до 10 кг, резьба 1/4" и 3/8", для света и флагов.