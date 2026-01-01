images
Manfrotto 143 шарнирный кронштейн в комплекте с зажимом и складной стойкой

Manfrotto 143 шарнирный кронштейн в комплекте с зажимом и складной стойкой

Manfrotto
Артикул: DAN-0250

Manfrotto 143 – трехшарнирный универсальный стальной держатель. Длина – 53 см, максимальная нагрузка – 3 кг.

Описание

Manfrotto 143 шарнирный кронштейн в комплекте с зажимом и складной стойкой

Комплектация

  • Трехшарнирный кронштейн Manfrotto 143 – 1 шт.
  • Площадка для крепления камеры Camera/Umbrella Bracket 143BKT – 1 шт.
  • Струбцина Super Clamp 035 – 1 шт.
  • Устойчивая основа Backlite Base 003 – 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Manfrotto 098B журавль настенный
Арт. DAN-0239
Manfrotto 098B журавль настенный
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 098B – настенный алюминиевый журавль длиной 210 см и грузоподъемностью до 4,5 кг.

38 590 ₽
В корзину
Manfrotto 043 SKY HOOK GAFFER прищепка-зажим с адаптером
Manfrotto 043 SKY HOOK GAFFER прищепка-зажим с адаптером
Manfrotto 043 SKY HOOK GAFFER прищепка-зажим с адаптером
Арт. NVF-7510
Manfrotto 043 SKY HOOK GAFFER прищепка-зажим с адаптером
Наличие
в наличии 4-10 шт

Manfrotto 043 SKY HOOK GAFFER – прищепка-зажим с адаптером для установки оборудования на трубы диаметром, мм – от 25 до 65. Зажим изготовлен из алюминия. Вес, г – 650..Для крепления к трубам, доскам, дверям. Нагрузка до 10 кг, резьба 1/4" и 3/8", для света и флагов.

10 990 ₽
В корзину

Видео

Держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Как заменить стекло на телесуфлере. Pixaero Mobus
Как заменить стекло на телесуфлере. Pixaero Mobus
Как восстановить и улучшить старые фото своими руками – ключевые действия для новичков
Как восстановить и улучшить старые фото своими руками – ключевые действия для новичков
Герда Таро — первый военный корреспондент среди женщин-фотогорафов
Герда Таро — первый военный корреспондент среди женщин-фотогорафов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.