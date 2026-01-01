Manfrotto 143 шарнирный кронштейн в комплекте с зажимом и складной стойкой

Арт. DAN-0239Manfrotto 098B журавль настенный
Наличие
в наличии 1-3 шт
Manfrotto 098B – настенный алюминиевый журавль длиной 210 см и грузоподъемностью до 4,5 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 143 – трехшарнирный универсальный стальной держатель. Длина – 53 см, максимальная нагрузка – 3 кг.
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Manfrotto 098B – настенный алюминиевый журавль длиной 210 см и грузоподъемностью до 4,5 кг.
Manfrotto 043 SKY HOOK GAFFER – прищепка-зажим с адаптером для установки оборудования на трубы диаметром, мм – от 25 до 65. Зажим изготовлен из алюминия. Вес, г – 650..Для крепления к трубам, доскам, дверям. Нагрузка до 10 кг, резьба 1/4" и 3/8", для света и флагов.