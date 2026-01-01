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Manfrotto 043 SKY HOOK GAFFER прищепка-зажим с адаптером
Manfrotto 043 SKY HOOK GAFFER прищепка-зажим с адаптером
Manfrotto 043 SKY HOOK GAFFER прищепка-зажим с адаптером
Manfrotto 043 SKY HOOK GAFFER прищепка-зажим с адаптером

Manfrotto 043 SKY HOOK GAFFER прищепка-зажим с адаптером

Manfrotto
Артикул: NVF-7510

Manfrotto 043 SKY HOOK GAFFER – прищепка-зажим с адаптером для установки оборудования на трубы диаметром, мм – от 25 до 65. Зажим изготовлен из алюминия. Вес, г – 650..Для крепления к трубам, доскам, дверям. Нагрузка до 10 кг, резьба 1/4" и 3/8", для света и флагов.

Описание

Manfrotto 043 Sky Hook Gaffer – профессиональная прищепка-зажим с адаптером

Manfrotto 043 Sky Hook Gaffer — это мощный зажим типа «прищепка» (Gaffer Clamp) для профессионального крепления осветительного оборудования, флагов, микрофонов и других аксессуаров к различным поверхностям: доскам, дверям, трубам, лестницам, строительным лесам. Разработан специально для требовательных съёмочных площадок, где нужна быстрая и надёжная фиксация без штатива.

Модель оснащена встроенным адаптером с резьбовыми гнёздами 1/4" и 3/8", что позволяет напрямую крепить оборудование или использовать переходники. Благодаря широкому раскрытию губок (до 50 мм) зажим легко цепляется за доски толщиной до 5 см, трубы до 5 см в диаметре и другие плоские/круглые объекты.

Ключевые особенности

  • Конструкция типа «прищепка»: зажим открывается путём сжатия рукояток — аналогично бельевой прищепке, но из высокопрочной стали. Одна рука зажимается, вторая — контролирует положение.
  • Широкий диапазон захвата: раскрытие губок до 50 мм. Крепится к доскам, фанере, дверным косякам, круглым трубам (диаметр 13–50 мм), угловым профилям.
  • Встроенный адаптер: на подвижной губке зажима размещена площадка с резьбовыми гнёздами 1/4" и 3/8" — стандарты для фото- и видеооборудования.
  • Высокая нагрузка: максимальная полезная нагрузка — до 10 кг (при условии крепления к прочному основанию и правильной ориентации).
  • Прорезиненные губки: защищают поверхность от царапин и предотвращают скольжение.
  • Полностью металлический корпус: стальной зажим с хромированным покрытием, устойчив к коррозии и механическим воздействиям.

Технические характеристики

  • Тип зажима: прищепка (Gaffer Clamp / Sky Hook)
  • Максимальный захват: 50 мм (толщина доски или диаметр трубы)
  • Минимальный захват: около 10 мм (тонкие листы металла)
  • Крепёжные резьбы: 1/4" и 3/8" (на адаптере)
  • Максимальная нагрузка: 10 кг
  • Материал: сталь с хромированным покрытием, прорезиненные накладки
  • Вес зажима: около 0,7–0,9 кг
  • Цвет: серебристый (хром)

Где применяется Manfrotto 043 Sky Hook

  • Крепление света на строительных лесах: при съёмке на локациях, где нет места для стоек, — зацепите зажим за доску или трубу и установите небольшую LED-панель или вспышку.
  • Двери и оконные рамы: повесьте флаг или отражатель на дверной косяк, чтобы перекрыть нежелательный свет.
  • Студийные перегородки и фальшстены: прикрепите микрофон или небольшой монитор прямо к декорации.
  • Крепление аксессуаров к штативам: зажмите прищепку на ноге штатива или стойки, получив дополнительную точку крепления (например, для радиосинхронизатора).
  • Фотоохота и спорт: закрепите зажим на перилах стадиона или смотровой площадки для установки камеры/телеобъектива.

Как правильно использовать

  1. Выберите поверхность: убедитесь, что доска/труба чистая и выдержит вес оборудования.
  2. Сожмите рукоятки прищепки, чтобы раскрыть губки.
  3. Установите зажим на объект и отпустите рукоятки — пружина плотно зажмёт поверхность.
  4. Вкрутите оборудование в резьбу 1/4" или 3/8" (при необходимости через адаптер).
  5. Проверьте надёжность: потяните зажим в разные стороны — он не должен двигаться.
  6. Для дополнительной страховки используйте тросик или карабин, особенно при работе с дорогой техникой.

Преимущества оригинального Manfrotto 043 перед аналогами

  • Усиленная пружина: выдерживает годы интенсивного использования, не ослабевает.
  • Точное литьё: губки смыкаются без перекоса, захват равномерный по всей длине.
  • Адаптер с двумя резьбами: 1/4" и 3/8" в одной площадке — не нужен дополнительный переходник.
  • Надёжные протекторы: резина не крошится и не скользит даже на маслянистых поверхностях.
  • Репутация: Manfrotto 043 используется голливудскими gaffer'ами (осветителями) как стандарт на площадке.

Рекомендации и ограничения

  • Не превышайте нагрузку 10 кг — зажим может не удержать или повредить поверхность.
  • При креплении к трубе расположите зажим так, чтобы нагрузка приходилась на губки вертикально вниз.
  • Не используйте на хрупких поверхностях (стекло, тонкий пластик, гипсокартон) — можно сломать.
  • Периодически смазывайте механизм шарнира (силиконовой смазкой) для плавного хода.

Совместимость с оборудованием

  • LED-панели: Aputure Amaran 60d/60x, Godox, Nanlite, небольшие панели до 3–5 кг.
  • Вспышки: любые системные и студийные вспышки на стандартном креплении.
  • Микрофоны: через адаптер с 3/8" на петличку или стойку.
  • Флаги и отражатели: с помощью штанги (16 мм) и шарнира.
  • Мониторы и рекордеры: компактные видеомониторы Atomos, SmallHD, рекордеры Zoom.

Комплектация

В стандартную поставку входит зажим-прищепка Manfrotto 043 Sky Hook Gaffer с интегрированным адаптером (резьбы 1/4" и 3/8"). Чехол и дополнительные переходники приобретаются отдельно.

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