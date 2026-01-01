Manfrotto 043 SKY HOOK GAFFER прищепка-зажим с адаптером

Описание

Manfrotto 043 Sky Hook Gaffer – профессиональная прищепка-зажим с адаптером

Manfrotto 043 Sky Hook Gaffer — это мощный зажим типа «прищепка» (Gaffer Clamp) для профессионального крепления осветительного оборудования, флагов, микрофонов и других аксессуаров к различным поверхностям: доскам, дверям, трубам, лестницам, строительным лесам. Разработан специально для требовательных съёмочных площадок, где нужна быстрая и надёжная фиксация без штатива.

Модель оснащена встроенным адаптером с резьбовыми гнёздами 1/4" и 3/8", что позволяет напрямую крепить оборудование или использовать переходники. Благодаря широкому раскрытию губок (до 50 мм) зажим легко цепляется за доски толщиной до 5 см, трубы до 5 см в диаметре и другие плоские/круглые объекты.

Ключевые особенности

Конструкция типа «прищепка»: зажим открывается путём сжатия рукояток — аналогично бельевой прищепке, но из высокопрочной стали. Одна рука зажимается, вторая — контролирует положение.

зажим открывается путём сжатия рукояток — аналогично бельевой прищепке, но из высокопрочной стали. Одна рука зажимается, вторая — контролирует положение. Широкий диапазон захвата: раскрытие губок до 50 мм. Крепится к доскам, фанере, дверным косякам, круглым трубам (диаметр 13–50 мм), угловым профилям.

раскрытие губок до 50 мм. Крепится к доскам, фанере, дверным косякам, круглым трубам (диаметр 13–50 мм), угловым профилям. Встроенный адаптер: на подвижной губке зажима размещена площадка с резьбовыми гнёздами 1/4" и 3/8" — стандарты для фото- и видеооборудования.

на подвижной губке зажима размещена площадка с резьбовыми гнёздами 1/4" и 3/8" — стандарты для фото- и видеооборудования. Высокая нагрузка: максимальная полезная нагрузка — до 10 кг (при условии крепления к прочному основанию и правильной ориентации).

максимальная полезная нагрузка — до 10 кг (при условии крепления к прочному основанию и правильной ориентации). Прорезиненные губки: защищают поверхность от царапин и предотвращают скольжение.

защищают поверхность от царапин и предотвращают скольжение. Полностью металлический корпус: стальной зажим с хромированным покрытием, устойчив к коррозии и механическим воздействиям.

Технические характеристики

Тип зажима: прищепка (Gaffer Clamp / Sky Hook)

прищепка (Gaffer Clamp / Sky Hook) Максимальный захват: 50 мм (толщина доски или диаметр трубы)

50 мм (толщина доски или диаметр трубы) Минимальный захват: около 10 мм (тонкие листы металла)

около 10 мм (тонкие листы металла) Крепёжные резьбы: 1/4" и 3/8" (на адаптере)

1/4" и 3/8" (на адаптере) Максимальная нагрузка: 10 кг

10 кг Материал: сталь с хромированным покрытием, прорезиненные накладки

сталь с хромированным покрытием, прорезиненные накладки Вес зажима: около 0,7–0,9 кг

около 0,7–0,9 кг Цвет: серебристый (хром)

Где применяется Manfrotto 043 Sky Hook

Крепление света на строительных лесах: при съёмке на локациях, где нет места для стоек, — зацепите зажим за доску или трубу и установите небольшую LED-панель или вспышку.

при съёмке на локациях, где нет места для стоек, — зацепите зажим за доску или трубу и установите небольшую LED-панель или вспышку. Двери и оконные рамы: повесьте флаг или отражатель на дверной косяк, чтобы перекрыть нежелательный свет.

повесьте флаг или отражатель на дверной косяк, чтобы перекрыть нежелательный свет. Студийные перегородки и фальшстены: прикрепите микрофон или небольшой монитор прямо к декорации.

прикрепите микрофон или небольшой монитор прямо к декорации. Крепление аксессуаров к штативам: зажмите прищепку на ноге штатива или стойки, получив дополнительную точку крепления (например, для радиосинхронизатора).

зажмите прищепку на ноге штатива или стойки, получив дополнительную точку крепления (например, для радиосинхронизатора). Фотоохота и спорт: закрепите зажим на перилах стадиона или смотровой площадки для установки камеры/телеобъектива.

Как правильно использовать

Выберите поверхность: убедитесь, что доска/труба чистая и выдержит вес оборудования. Сожмите рукоятки прищепки, чтобы раскрыть губки. Установите зажим на объект и отпустите рукоятки — пружина плотно зажмёт поверхность. Вкрутите оборудование в резьбу 1/4" или 3/8" (при необходимости через адаптер). Проверьте надёжность: потяните зажим в разные стороны — он не должен двигаться. Для дополнительной страховки используйте тросик или карабин, особенно при работе с дорогой техникой.

Преимущества оригинального Manfrotto 043 перед аналогами

Усиленная пружина: выдерживает годы интенсивного использования, не ослабевает.

выдерживает годы интенсивного использования, не ослабевает. Точное литьё: губки смыкаются без перекоса, захват равномерный по всей длине.

губки смыкаются без перекоса, захват равномерный по всей длине. Адаптер с двумя резьбами: 1/4" и 3/8" в одной площадке — не нужен дополнительный переходник.

1/4" и 3/8" в одной площадке — не нужен дополнительный переходник. Надёжные протекторы: резина не крошится и не скользит даже на маслянистых поверхностях.

резина не крошится и не скользит даже на маслянистых поверхностях. Репутация: Manfrotto 043 используется голливудскими gaffer'ами (осветителями) как стандарт на площадке.

Рекомендации и ограничения

Не превышайте нагрузку 10 кг — зажим может не удержать или повредить поверхность.

— зажим может не удержать или повредить поверхность. При креплении к трубе расположите зажим так, чтобы нагрузка приходилась на губки вертикально вниз.

расположите зажим так, чтобы нагрузка приходилась на губки вертикально вниз. Не используйте на хрупких поверхностях (стекло, тонкий пластик, гипсокартон) — можно сломать.

(стекло, тонкий пластик, гипсокартон) — можно сломать. Периодически смазывайте механизм шарнира (силиконовой смазкой) для плавного хода.

Совместимость с оборудованием