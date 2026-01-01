images
E-IMAGE EI-A30 13" Medium Articulating Arm кронштейн шарнирный

E-IMAGE EI-A30 13" Medium Articulating Arm кронштейн шарнирный

E-IMAGE
Артикул: OLE-3699

Кронштейн предназначен для монтажа наружных мониторов и различных аксессуаров и оборудован двумя резьбовыми креплениями размером 1/4"-20, расположенными на его концах. Крепления присоединены к шарнирам, способным поворачиваться вокруг своей оси на 360 градусов. Центральная часть кронштейна также способна поворачиваться на 360 градусов. Максимальная нагрузка 4 кг, длина 32 см. Дополнительный адаптер «горячий башмак» в комплекте.

Описание

E-IMAGE EI-A30 13" Medium Articulating Arm кронштейн шарнирный

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Праздничная фотосъемка с гирляндами
Праздничная фотосъемка с гирляндами
4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть II
4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть II
Как настроить свет под съемку видео для YouTube
Как настроить свет под съемку видео для YouTube
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.