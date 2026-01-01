E-IMAGE EI-A30 13" Medium Articulating Arm кронштейн шарнирный

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Кронштейн предназначен для монтажа наружных мониторов и различных аксессуаров и оборудован двумя резьбовыми креплениями размером 1/4"-20, расположенными на его концах. Крепления присоединены к шарнирам, способным поворачиваться вокруг своей оси на 360 градусов. Центральная часть кронштейна также способна поворачиваться на 360 градусов. Максимальная нагрузка 4 кг, длина 32 см. Дополнительный адаптер «горячий башмак» в комплекте.
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