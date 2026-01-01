E-IMAGE EI-A30 13" Medium Articulating Arm кронштейн шарнирный

Артикул: OLE-3699

Кронштейн предназначен для монтажа наружных мониторов и различных аксессуаров и оборудован двумя резьбовыми креплениями размером 1/4"-20, расположенными на его концах. Крепления присоединены к шарнирам, способным поворачиваться вокруг своей оси на 360 градусов. Центральная часть кронштейна также способна поворачиваться на 360 градусов. Максимальная нагрузка 4 кг, длина 32 см. Дополнительный адаптер «горячий башмак» в комплекте.