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E-IMAGE EIA55 9" Articulating Arm w/QRP кронштейн шарнирный со съемной площадкой
E-IMAGE EIA55 9" Articulating Arm w/QRP кронштейн шарнирный со съемной площадкой

E-IMAGE EIA55 9" Articulating Arm w/QRP кронштейн шарнирный со съемной площадкой

E-IMAGE
Артикул: DAN-9317

E-IMAGE 9" Articulating Arm w/QRP кронштейн шарнирный со съемной площадкой.

Шарнирный кронштейн разработан для установки внешних мониторов и аксессуаров.

Описание

2 резьбовых крепления 1/4"-20M (площадка) и 3/8"-16F (15-мм стержень) на концах кронштейна присоединены к шарнирам, поворачивающимся на 360 градусов, плюс выемка на хомуте, окружающем шар, даёт возможность наклона резьбового крепления на 90 градусов. Центральный локоть поворачивается на 360 градусов для бесконечного разнообразия вариаций выбора положения.
Дополнительная быстросъемная площадка, устанавливаемая на стержневое окончание.

Характеристики:

  • Длина - 23 см
  • Вес - 0,28 кг
  • Нагрузка - 3 кг

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