E-IMAGE EIAM012 3 Section Double Articulated Arm кронштейн двойной

Характеристики:
Длина - _ см
Вес - 0,82 кг
Нагрузка - до 3 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
E-IMAGE 3 Section Double Articulated Arm кронштейн двойной.
Двойной шарнирный кронштейн - надежный и универсальный инструмент для решения большого количества задач. Установка оборудования/аксессуаров под любым углом.
Оснащен стандартными цапфами:
шестигранной 5/8"(16 мм) с внутренней резьбой 1/4"-20
круглой 5/8"(16 мм) с внутренней резьбой 3/8"-16,
совместимыми с зажимами Convi Clamp и любым оборудованием с соответствующей внешней резьбой.
Трехсекционный.
Характеристики:
Длина - _ см
Вес - 0,82 кг
Нагрузка - до 3 кг
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