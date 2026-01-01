E-IMAGE EIAM012 3 Section Double Articulated Arm кронштейн двойной

Артикул: MTG-0853

E-IMAGE 3 Section Double Articulated Arm кронштейн двойной.

Двойной шарнирный кронштейн - надежный и универсальный инструмент для решения большого количества задач. Установка оборудования/аксессуаров под любым углом.

Оснащен стандартными цапфами:

шестигранной 5/8"(16 мм) с внутренней резьбой 1/4"-20

круглой 5/8"(16 мм) с внутренней резьбой 3/8"-16,

совместимыми с зажимами Convi Clamp и любым оборудованием с соответствующей внешней резьбой.

Трехсекционный.