Manfrotto FF3226C набор из 5 кабельных кареток c подшипниками цвет черный

Арт. MTG-3350

П-Фото 1096-4 комплект из 4 пантографов без рельс. Комплект состит из 4-х пантографов и аксессуаров к нему. Каретки одинарная (4 шт) и двойная (4 шт) , каретки для кабеля (12 шт) и крепление. Страховочный трос (4 шт).

Комплект предназначен для работы с 4 рельсами, которые приобретаются под собственные нужды и размеры помещения. В зависимости от задач это могут быть два направляющих рельса от 3 до 6 метров и два подвижных от 3 до 5 метров. Для более длинных рельс нужно будет приобрести дополнительные аксессуары, проконсультируйтесь с менеджером.