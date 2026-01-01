Avenger C150 – универсальный алюминиевый зажим для установки на стойки и трубы диаметром 28–78 мм. Максимальная нагрузка – 75 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST TR-03 – потолочная система с четырьмя пантографами. Предназначена для установки светового оборудования таким образом, что позволяет освободить пол в фотостудии для большей маневренности.
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Avenger C150 – универсальный алюминиевый зажим для установки на стойки и трубы диаметром 28–78 мм. Максимальная нагрузка – 75 кг.
Направляющие рельсы Fotokvant TRR-06 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.
Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 6 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др. Вес - 9,0 кг.
Фон бумажный Grifon 06, темно-бирюзовый, размер - 2,7х10 м.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги плотностью 145 г/м, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,7х10 м.
Falcon Eyes 3330 – дополнительные ролики для подвесной потолочной системы Falcon Eyes А 3303.
Фон бумажный Raylab 031 Storm Grey фон бумажный 2.72x11 м темно-серый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.
Kupo CS-30MB 30” C Stand Black – стойка из хромированной черной стали с низким основанием. Предназначена для установки студийного оборудования весом до 10 кг. Максимальная высота – 253 см. Диаметр основания – 95 см.
Fotokvant BGP-2711-93 фон бумажный 2.72х11 м супер-белый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую небликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6,3 кг. Плотность фона – 160 г/м2.