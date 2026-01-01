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FST TR-03 потолочная система с четырьмя пантографами

FST TR-03 потолочная система с четырьмя пантографами

FST
Артикул: DAN-0299

FST TR-03 – потолочная система с четырьмя пантографами. Предназначена для установки светового оборудования таким образом, что позволяет освободить пол в фотостудии для большей маневренности.

Описание

FST TR-03 потолочная система с четырьмя пантографами

Комплектация

  • Пантограф TR-03 – 4 шт.
  • Рельс single track (3 м) – 2 шт.
  • Рельс double track (3 м) – 3 шт.

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