Raylab RT-1800 cтойка для освещения

Технические характеристики Raylab (RT-1800-L)
- Максимальная рабочая высота (см) – 180
- Посадочная резьба на адаптере 1/4"
- Амортизация пружинная
Москва
Малая Семеновская 3с6
Стойка Raylab (RT-1800) с пружинным амортизатором для установки студийного освещения. Максимальная высота – 1,8 м. Для мобильности возможна установка стойки на колеса Raylab RWL-22 (приобретаются отдельно).
Технические характеристики Raylab (RT-1800-L)
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