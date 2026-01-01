Raylab RT-2600 стойка для освещения высота 300 см

Технические характеристики Raylab RT-2600
- Высота – 300 см
- Длина в сложенном состоянии (см) – 87
- Максимальная рабочая высота (см) – 300
- Диаметр секций штативной ножки (мм) – 22
- Посадочная резьба на адаптере 1/4"
- Амортизация воздушная
Москва
Малая Семеновская 3с6
Стойка с воздушным амортизатором Raylab RT-2600 для установки профессионального студийного освещения. Максимальная высота – 3 м. Для мобильности возможна установка стойки на колеса Raylab RWL-22 (приобретаются отдельно).
Технические характеристики Raylab RT-2600
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter