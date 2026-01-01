Rekam 10-F1001BP четырехсекционная стойка с воздушным амортизатором и АU-1 адаптером 81–249

Fotokvant FLH-12 – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.
Длина – 6,5 см. Изготовлен из металла. Обращаем ваше внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam 10-F1001BP – четырехсекционная стойка, которая используется для работы в студии. Максимальная высота – 249 см, минимальная – 81 см. Стойка оснащена воздушным амортизатором. Также в комплекте предоставляется крепежный адаптер.
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Fotokvant FLH-12 – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.
Длина – 6,5 см. Изготовлен из металла. Обращаем ваше внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.
Grifon SB-30120 – софтбокс стрип размером 30х120 см.
Вес - 1,3 кг.
Grifon 17 R-1218SW – складной двухцветный отражатель с серебряной и белой поверхностями. Отражатель на пружине. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки.
Размер 120х180 см. Размер в сложенном состоянии 58 см.
Grifon SB-6090 – легкий ультракомпактный прямоугольный софтбокс. Устанавливается на ведомую вспышку и LED-приборы для получения мягкого освещения. Подходит для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д. Глубина софтбокса 35 см. Байонетное крепление Bowens. Вес - 1,9 кг. Прибор и стойка приобретаются отдельно.