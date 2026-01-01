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Rekam 10-F1001BP четырехсекционная стойка с воздушным амортизатором и АU-1 адаптером 81–249

Rekam 10-F1001BP четырехсекционная стойка с воздушным амортизатором и АU-1 адаптером 81–249

Rekam
Артикул: DAN-0332

Rekam 10-F1001BP – четырехсекционная стойка, которая используется для работы в студии. Максимальная высота – 249 см, минимальная – 81 см. Стойка оснащена воздушным амортизатором. Также в комплекте предоставляется крепежный адаптер.

Описание

Rekam 10-F1001BP четырехсекционная стойка с воздушным амортизатором и АU-1 адаптером 81–249

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