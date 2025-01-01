images
Rekam 10-007BP пятисекционная студийная стойка с воздушным амортизатором с AU-1 адаптером 78–300 см

Артикул: DAN-0334

Rekam 10-007BP – пятисекционная стойка, которая ипользуется для работы в студии. Максимальная высота – 300 см, минимальная – 78 см. Стойка оснащена воздушным амортизатором. Также в комплекте предоставляется крепежный адаптер.

Описание

Kupo KCP101CB MAX ARM w/Camera Bracket кронштейн с держателем для камеры
Kupo KCP101CB MAX ARM w/Camera Bracket кронштейн с держателем для камеры
Арт. NVF-5544
Kupo KCP101CB MAX ARM w/Camera Bracket кронштейн с держателем для камеры
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Kupo KCP101CB MAX ARM  w/Camera Bracket – кронштейн с держателем  в первую очередь предназначен для крепления фотоаппаратов и видеокамер. Его функциональный манипулятор способен поворачиваться на 90 градусов, а шарниры имеют угол поворота 360 градусов.

14 060 ₽
Osram 64515 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Osram 64515 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Osram 64515 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Арт. NVF-631
Osram 64515 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт

Osram 230V, GX6,35, 300W – одноцокольная галогенная студийная лампа.

2 040 ₽
