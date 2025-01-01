Rekam 10-007BP пятисекционная студийная стойка с воздушным амортизатором с AU-1 адаптером 78–300 см

Арт. NVF-5544

Kupo KCP101CB MAX ARM w/Camera Bracket – кронштейн с держателем в первую очередь предназначен для крепления фотоаппаратов и видеокамер. Его функциональный манипулятор способен поворачиваться на 90 градусов, а шарниры имеют угол поворота 360 градусов.