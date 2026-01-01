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Rekam 10-003BP трехсекционная студийная стойка 72–198 см нагрузка до 1,5 кг

Rekam 10-003BP трехсекционная студийная стойка 72–198 см нагрузка до 1,5 кг

Rekam
Артикул: DAN-0330

Rekam 10-003BP – трехсекционная стойка, которая используется для работы в студии. Максимальная высота – 198 см, минимальная – 72 см. Максимально допустимая нагрузка – 1,5 кг. Также в комплект входит специальная сумка для транспортировки и хранения.  

Описание

Rekam 10-003BP трехсекционная студийная стойка 72–198 см нагрузка до 1,5 кг

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