Rekam 10-003BP трехсекционная студийная стойка 72–198 см нагрузка до 1,5 кг

Артикул: DAN-0330

Rekam 10-003BP – трехсекционная стойка, которая используется для работы в студии. Максимальная высота – 198 см, минимальная – 72 см. Максимально допустимая нагрузка – 1,5 кг. Также в комплект входит специальная сумка для транспортировки и хранения.