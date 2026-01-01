Raylab LS200B стойка 2 м без амортизации

Характеристики:
- Высота максимальная 200 см
- Максимальная нагрузка 2,5 кг
- Максимальная высота 200 см
- Минимальная высота 80 см
- Длина в сложенном виде 70 см
- Вес 2.9 кг
- Количество секций: 3
- Диаметр секций: 25-22-19 мм
- Тип зажимов: поворотный замок
Москва
Малая Семеновская 3с6
Легкая алюминиевая стойка с винтовыми зажимами. Совместима с любыми легкими студийными осветительными приборами и оборудованием. Крепление - стандартный студийный палец 1/4". Максимальная высота до 2 м. Максимальная нагрузка 2,5 кг.
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