Артикул: MTG-2189

QZSD SL-214 профессиональная стойка 220 см с нагрузкой до 5 кг. Стойка для студийного и выездного использования. Изготовлена из алюминия и имеет цанговые зажимы, а так же съемный стандартный палец на 5/8 ". Максимальная высота 220 см, длина в собранном виде 78 см. Вес 1,5 кг.