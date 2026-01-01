Характеристики:
- Максимальная высота - 220 см
- Минимальная высота - 96 см
- Длина в сложенном виде - 78 см
- Максимальная нагрузка - 5 кг
- Вес - 1,5 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
QZSD SL-214 профессиональная стойка 220 см с нагрузкой до 5 кг. Стойка для студийного и выездного использования. Изготовлена из алюминия и имеет цанговые зажимы, а так же съемный стандартный палец на 5/8 ". Максимальная высота 220 см, длина в собранном виде 78 см. Вес 1,5 кг.
Характеристики:
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Lastolite LB67GW – складной тканевый фон размером 180х215 см. Изготовлен из фирменной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Также его можно использовать, как опору. Фон укомплектован прорезиненным чехлом.