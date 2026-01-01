images
images
images
images
images
images
images
-5 %
QZSD SL-214 профессиональная стойка 220 см с нагрузкой до 5 кг
QZSD SL-214 профессиональная стойка 220 см с нагрузкой до 5 кг
QZSD SL-214 профессиональная стойка 220 см с нагрузкой до 5 кг
QZSD SL-214 профессиональная стойка 220 см с нагрузкой до 5 кг
QZSD SL-214 профессиональная стойка 220 см с нагрузкой до 5 кг
QZSD SL-214 профессиональная стойка 220 см с нагрузкой до 5 кг
QZSD SL-214 профессиональная стойка 220 см с нагрузкой до 5 кг

QZSD SL-214 профессиональная стойка 220 см с нагрузкой до 5 кг

QZSD
Артикул: MTG-2189

QZSD SL-214 профессиональная стойка 220 см с нагрузкой до 5 кг. Стойка для студийного и выездного использования. Изготовлена из алюминия и имеет цанговые зажимы, а так же съемный стандартный палец на 5/8 ". Максимальная высота 220 см, длина в собранном виде 78 см. Вес 1,5 кг. 

Описание

Характеристики:

  • Максимальная  высота - 220 см
  • Минимальная высота - 96 см
  • Длина в сложенном виде - 78 см
  • Максимальная нагрузка - 5 кг
  • Вес - 1,5 кг

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Godox MS300V вспышка студийная
Godox MS300V вспышка студийная
Godox MS300V вспышка студийная
Арт. OLE-1597
Godox MS300V вспышка студийная
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 5 дн, 10 ч

Godox MS300V вспышка студийная. Легкий и компактный моноблок-источник импульсного света мощностью 300 Дж и встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X. Основные характеристики - ведущее число 58, длительностью импульса 1/2000–1/800 секунды, время перезарядки до 1.3 секунды. Модель использует светодиодную лампу пилотного света 10 Вт с регулировкой яркости. Используется байонет Bowens.

-10 %11 090 ₽
9 980 ₽
В корзину
Lastolite LB67GW фотофон складной белый/серый 180х215 см
Арт. DAN-0215
Lastolite LB67GW фотофон складной белый/серый 180х215 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Lastolite LB67GW – складной тканевый фон размером 180х215 см. Изготовлен из фирменной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Также его можно использовать, как опору. Фон укомплектован прорезиненным чехлом.

49 290 ₽
В корзину

Видео

Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.