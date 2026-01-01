Характеристики:
- максимальная высота, см – 200
- минимальная высота, см – 55
- соединение – резьба 1/4" и 3/8"
- материал – алюминий и пластик
- вес, кг – 1,11
- допустимая нагрузка, кг – 3
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix Saldo 200 (88207) – компактная стойка для освещения.
Складная алюминиевая стойка для установки оборудования. Состоит из 5 секций и имеет 3 раздвижные ножки. Крепление с внутренней резьбой 1/4” и 3/8”.
Характеристики:
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