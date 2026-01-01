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Phottix P200 MK II (88206) компактная стойка для студии 200 см

Phottix P200 MK II (88206) компактная стойка для студии 200 см

Phottix
Артикул: OLE-0310

Phottix P200 MK II (88206) – компактная пятисекционная алюминиевая стойка для установки системных вспышек или небольших студийных осветителей. В сложенном состоянии – 55 см, максимальная высота – 200 см. Вес – 1,05 кг. Максимальная нагрузка – 3 кг.

Описание

Phottix P200 MK II (88206) компактная стойка для студии 200 см

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