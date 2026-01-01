Manfrotto MSTANDVR VR стойка алюминиевая четырехсекционная

характеристики:
- максимальная высота, см - 212
- минимальная длина, см - 72
- длина в сложенном состоянии, см - 86
- максимальная нагрузка, кг - 1,5
- количество секций - 4
- материал - алюминий
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MSTANDVR VR - четырехсекционная алюминиевая стойка для установки осветительного оборудования весом до 1,5 кг.
Верхняя секция стойки оснащена 16 мм адаптером с резьбой 3/8" и переходником на резьбу 1/4". Конструкцией предусмотрена выравнивающая нога, которая позволяет быстро установить уровень горизонта. Высота - от 72 до 215 см. Допустимая нагрузка на максимально выдвинутой колонне - 1,5 кг.
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