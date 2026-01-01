Manfrotto MSTANDVR VR стойка алюминиевая четырехсекционная

Артикул: NVF-9750

Manfrotto MSTANDVR VR - четырехсекционная алюминиевая стойка для установки осветительного оборудования весом до 1,5 кг.

Верхняя секция стойки оснащена 16 мм адаптером с резьбой 3/8" и переходником на резьбу 1/4". Конструкцией предусмотрена выравнивающая нога, которая позволяет быстро установить уровень горизонта. Высота - от 72 до 215 см. Допустимая нагрузка на максимально выдвинутой колонне - 1,5 кг.