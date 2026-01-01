images
Lumifor LT-2340-29 стойка студийная с пружинным амортизатором 2340 мм

Lumifor LT-2340-29 стойка студийная с пружинным амортизатором 2340 мм

Lumifor
Артикул: NVF-5784

Lumifor LT-2340-29 – стойка студийная с пружинным амортизатором, предназначена для установки студийного осветителя общим весом не более 5 кг на адаптер 5/8” (16 мм). Стойка совместима с колесами Lumifor LWL-22.

Описание

Характеристики:

  • максимальная высота, см – 234
  • минимальная рабочая высота, см – 88
  • размер в сложенном виде, см – 88
  • количество секций – 3
  • диаметр секций, мм – 19-29
  • диаметр ножек, мм – 22
  • вес нетто, кг – 1,5

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fujimi FJSA-SH38 Softbox Handle рукоятка-держатель для софтбокса длина 38 см нагрузка 2,5 кг
Арт. NVF-6357
Fujimi FJSA-SH38 Softbox Handle рукоятка-держатель для софтбокса длина 38 см нагрузка 2,5 кг
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fujimi FJSA-SH38 Softbox Handle – рукоятка-держатель для софтбокса. Длина – 38 см, максимальная нагрузка – 2,5 кг. Идеальный инструмент, позволяющий фотографу быть максимально мобильным.

850 ₽
В корзину
П-Фото V-1520-Black нетканый фон 150х200 см бархатный черный
Арт. OLE-0951
П-Фото V-1520-Black нетканый фон 150х200 см бархатный черный
Наличие
более 10 шт

П-Фото V-1520-Black – студийный фон 1,5х2 м из нетканого материала черного цвета. Бархатное напыление хорошо поглощает свет. Используется для фото- и видеосъемки. Размер 150х200 см. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 155 см.

2 200 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant FLH-07-IR винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-07-IR винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-07-IR винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Арт. NVF-3014
Fotokvant FLH-07-IR винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 15 ч

Fotokvant FLH-07 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из железа с никеливым покрытием. Используется для крепления фотокамер, штативов, вспышек и соединения фото- видеооборудования между собой.

-10 %220 ₽
190 ₽
В корзину
Falcon Eyes L-кронштейн с байонетом Bowens для накамерной вспышки
Арт. VBR-212
Falcon Eyes L-кронштейн с байонетом Bowens для накамерной вспышки
Наличие
более 10 шт

Falcon Eyes L – металлический кронштейн с переходником, с помощью которого фотограф может использовать насадки для студийных вспышек с байонетом Bowens с накамерными вспышками. Вес - 0,5 кг.

2 660 ₽
В корзину
FST L-210 стойка студийная 210 см для освещения
Арт. OLE-0836
FST L-210 стойка студийная 210 см для освещения
Наличие
в наличии 4-10 шт

FST L-210 – алюминиевая трехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2 кг.

Используется стандартное крепление 5/8". Максимальная рабочая высота – 210 см.

1 100 ₽
В корзину

Видео

Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.