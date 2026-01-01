Lumifor LT-2340-29 стойка студийная с пружинным амортизатором 2340 мм

Характеристики:
- максимальная высота, см – 234
- минимальная рабочая высота, см – 88
- размер в сложенном виде, см – 88
- количество секций – 3
- диаметр секций, мм – 19-29
- диаметр ножек, мм – 22
- вес нетто, кг – 1,5
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LT-2340-29 – стойка студийная с пружинным амортизатором, предназначена для установки студийного осветителя общим весом не более 5 кг на адаптер 5/8” (16 мм). Стойка совместима с колесами Lumifor LWL-22.
Характеристики:
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