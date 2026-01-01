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KUPO 193 Medium Baby Kit Stand-Black легкая стойка 87 - 288 см

KUPO 193 Medium Baby Kit Stand-Black легкая стойка 87 - 288 см

Kupo
Артикул: OLE-1488

KUPO 193 Medium Baby Kit Stand-Black легкая стойка 87 - 288 см

Средняя стойка с двумя квадратными полыми ножками для дополнительной устойчивости. Одна ножка имеет механизм выравнивания для установки на неровной поверхности.

Описание

Характеристики:

  • 3 колена, 4 секции.
  • Диаметр: 35мм,30мм, 25мм, 20мм.
  • Размер ножки.: 22мм x 22мм.
  • Материал: Алюминий.

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в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 2 дн, 4 ч

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