Характеристики:
- 3 колена, 4 секции.
- Диаметр: 35мм,30мм, 25мм, 20мм.
- Размер ножки.: 22мм x 22мм.
- Материал: Алюминий.
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO 193 Medium Baby Kit Stand-Black легкая стойка 87 - 288 см
Средняя стойка с двумя квадратными полыми ножками для дополнительной устойчивости. Одна ножка имеет механизм выравнивания для установки на неровной поверхности.
Характеристики:
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Софтбокс Godox SB-FW80120 с сотами.
Прямоугольный софтбокс размером 80х120 см. Такая форма чаще всего используется для портретов по пояс и других подобных композиций. Предназначен для импульсных источников света с байонетом Bowens (байонетное кольцо сменное), отражающая поверхность - серебряная. В комплекте сотовая насадка.