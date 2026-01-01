Grifon 3000nb стойка без чехла для легкого оборудования

Характеристики:
- максимальная высота, см – 300
- минимальная высота, см – 86
- четырехсекционная с диаметрами труб, мм – 25-22-19-16
- диаметр ножек, мм - 19
- в сложенном виде - 87 см
- вес - 1,2 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon 3000nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.
Четырехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19-16 мм). Максимальная высота, см – 300.
Характеристики:
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YongNuo Speedlite YN-560IV – неавтоматическая вспышка.
Предназначена для работы со всеми современными камерами системы Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Samsung, Panasonic, Fujifilm, Sony/Minolta (работа с камерами Sony возможна только через переходник YN-H3 или аналогичный, который приобретается отдельно). Существенное отличие данной модели – наличие радиоприемника и радиопередатчика, что дает возможность использовать ее в режиме Master и дистанционно запускать другие вспышки (YN-560III и YN-560IV ). Ведущее число – 58 (при ISO 100).