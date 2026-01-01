GreenBean Titan S18 стойка-подставка для студийного осветителя

Описание

Стойка-подставка GreenBean Titan S18 предназначена для установки тяжелого (как правило, осветительного) студийного оборудования с креплением на шпигот 5/8" или Junior (1 1/8"). Используется, как правило, при необходимости подсветки фона, создания контрового света и т.п.

Стойка состоит из массивного круглого металлического основания толщиной 8 мм и интегрированной центральной колонной с отверстием под Junior (1 1/8") и выдвижным стальным шпиготом 5/8" с винтовой фиксацией.

Винт зажима "Junior"-а изготовлен из стали. Для увеличения срока службы в корпус колонны запрессована стальная втулка с резьбой (под этот винт).

Высота стойки - 18 см. На корпусе колонны предусмотрено ушко для крепления страховочного ремня.

Круглое основание (диаметр 37 см) изготовлено из стали, имеет ручку для переноски и три винтовых опоры на обратной стороне.

Характеристики: