GreenBean Titan S18 стойка-подставка для студийного осветителя

Стойка-подставка GreenBean Titan S18 предназначена для установки тяжелого (как правило, осветительного) студийного оборудования с креплением на шпигот 5/8" или Junior (1 1/8"). Используется, как правило, при необходимости подсветки фона, создания контрового света и т.п.
Стойка состоит из массивного круглого металлического основания толщиной 8 мм и интегрированной центральной колонной с отверстием под Junior (1 1/8") и выдвижным стальным шпиготом 5/8" с винтовой фиксацией.
Винт зажима "Junior"-а изготовлен из стали. Для увеличения срока службы в корпус колонны запрессована стальная втулка с резьбой (под этот винт).
Высота стойки - 18 см. На корпусе колонны предусмотрено ушко для крепления страховочного ремня.
Круглое основание (диаметр 37 см) изготовлено из стали, имеет ручку для переноски и три винтовых опоры на обратной стороне.
Характеристики:
- высота - 18 см
- крепление - шпигот 5/8" и отверстие под шпигот Junior (1 1/8")
- материал основания - cталь
- материал колонны - алюминиевый сплав
- диаметр основания - 37 см
- вес - 7,82 кг