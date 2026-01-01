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GreenBean Titan S18 стойка-подставка для студийного осветителя
GreenBean Titan S18 стойка-подставка для студийного осветителя

GreenBean Titan S18 стойка-подставка для студийного осветителя

GreenBean
Артикул: MTG-0270

Низкая стойка-подставка для установки тяжелого студийного оборудования (типа Fresnel), крепление на шпигот 5/8" или Junior (1 1/8"). Высота 18 см. Стальное основание (диаметр 37 см), ручка для переноски, регулируемые опоры, ушко для крепления ремня. Вес 7,82 кг.

Описание

Стойка-подставка GreenBean Titan S18 предназначена для установки тяжелого (как правило, осветительного) студийного оборудования с креплением на шпигот 5/8" или Junior (1 1/8"). Используется, как правило, при необходимости подсветки фона, создания контрового света и т.п.

Стойка состоит из массивного круглого металлического основания толщиной 8 мм и интегрированной центральной колонной с отверстием под Junior (1 1/8") и выдвижным стальным шпиготом 5/8" с винтовой фиксацией.

Винт зажима "Junior"-а изготовлен из стали. Для увеличения срока службы в корпус колонны запрессована стальная втулка с резьбой (под этот винт).

Высота стойки - 18 см. На корпусе колонны предусмотрено ушко для крепления страховочного ремня.

Круглое основание (диаметр 37 см) изготовлено из стали, имеет ручку для переноски и три винтовых опоры на обратной стороне.

Характеристики:

  • высота - 18 см
  • крепление - шпигот 5/8" и отверстие под шпигот Junior (1 1/8")
  • материал основания - cталь
  • материал колонны - алюминиевый сплав
  • диаметр основания - 37 см
  • вес - 7,82 кг

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