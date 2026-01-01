GreenBean GBStand 620V стойка-тренога 617 см

Пять секций телескопической колонны из высококачественного алюминиевого сплава надежно соединены между собой винтовыми зажимами. Тренога с диаметром трубок ног 25 мм имеет плавный ход регулировки и размах 148 см.
Пружинный амортизатор дает возможность безопасно поднимать и опускать установленное оборудование на необходимую высоту, выдвигая и задвигая телескопическую секцию.
В комплект входит съемный адаптер BabyPin 5/8”, который имеет резьбу 1/4" и 3/8". Адаптер может устанавливаться в переходник на стойке с тремя отверстиями: одно сверху и два по бокам.
При установке оборудования на большой высоте рекомендуется использовать утяжелитель в зоне основания стойки, например мешок
Характеристики:
Высота стойки от 1,8 м до 6,17 м
Максимальная нагрузка 9 кг
В комплекте Baby Pin Adapter 5/8” с резьбой 1/4" и 3/8"
Шаровая мини головка для панорамирования на 360°
Пружинная амортизация телескопической колонны
Вес 7,6 кг