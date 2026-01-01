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GreenBean GBStand 620V стойка-тренога 617 см
GreenBean GBStand 620V стойка-тренога 617 см
GreenBean GBStand 620V стойка-тренога 617 см
GreenBean GBStand 620V стойка-тренога 617 см
GreenBean GBStand 620V стойка-тренога 617 см

GreenBean GBStand 620V стойка-тренога 617 см

GreenBean
Артикул: MTG-2953

GreenBean GBStand 620V стойка-тренога. Высокая алюминиевая стойка с телескопической колонной и съемным шпиготом BabyPin 5/8” и шаровой мини головкой для установки цифровых фото- видеокамер и съемки на 360°. Максимальная высота стойки 617 см. Конструкция рассчитана на вертикальную (осевую) нагрузку до 9 кг. GBStand 620V подходит для применения в профессиональной фото/видеостудии или на выездной съемке.

Описание

Пять секций телескопической колонны из высококачественного алюминиевого сплава надежно соединены между собой винтовыми зажимами. Тренога с диаметром трубок ног 25 мм имеет плавный ход регулировки и размах 148 см.

Пружинный амортизатор дает возможность безопасно поднимать и опускать установленное оборудование на необходимую высоту, выдвигая и задвигая телескопическую секцию.

В комплект входит съемный адаптер BabyPin 5/8”, который имеет резьбу 1/4" и 3/8". Адаптер может устанавливаться в переходник на стойке с тремя отверстиями: одно сверху и два по бокам.

При установке оборудования на большой высоте рекомендуется использовать утяжелитель в зоне основания стойки, например мешок GreenBean SandBag 10 с песком.

Характеристики:

  • Высота стойки от 1,8 м до 6,17 м

  • Максимальная нагрузка 9 кг

  • В комплекте Baby Pin Adapter 5/8” с резьбой 1/4" и 3/8"

  • Шаровая мини головка для панорамирования на 360°

  • Пружинная амортизация телескопической колонны

  • Вес 7,6 кг

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