GreenBean GBStand 620V стойка-тренога 617 см

Описание

Пять секций телескопической колонны из высококачественного алюминиевого сплава надежно соединены между собой винтовыми зажимами. Тренога с диаметром трубок ног 25 мм имеет плавный ход регулировки и размах 148 см.

Пружинный амортизатор дает возможность безопасно поднимать и опускать установленное оборудование на необходимую высоту, выдвигая и задвигая телескопическую секцию.

В комплект входит съемный адаптер BabyPin 5/8”, который имеет резьбу 1/4" и 3/8". Адаптер может устанавливаться в переходник на стойке с тремя отверстиями: одно сверху и два по бокам.

При установке оборудования на большой высоте рекомендуется использовать утяжелитель в зоне основания стойки, например мешок GreenBean SandBag 10 с песком.



Характеристики: