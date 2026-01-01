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GreenBean AirShaft 30 пьедестал студийный
GreenBean AirShaft 30 пьедестал студийный
GreenBean AirShaft 30 пьедестал студийный
GreenBean AirShaft 30 пьедестал студийный
GreenBean AirShaft 30 пьедестал студийный
GreenBean AirShaft 30 пьедестал студийный
GreenBean AirShaft 30 пьедестал студийный
GreenBean AirShaft 30 пьедестал студийный
GreenBean AirShaft 30 пьедестал студийный
GreenBean AirShaft 30 пьедестал студийный
GreenBean AirShaft 30 пьедестал студийный
GreenBean AirShaft 30 пьедестал студийный
GreenBean AirShaft 30 пьедестал студийный
GreenBean AirShaft 30 пьедестал студийный
GreenBean AirShaft 30 пьедестал студийный
GreenBean AirShaft 30 пьедестал студийный

GreenBean AirShaft 30 пьедестал студийный

GreenBean
Артикул: DAN-9494

GreenBean AirShaft 30 пьедестал студийный

Максимальная нагрузка системы 30 кг, регулируемое давление воздуха в центральной колонне. Высота пьедестала 86-165.5 см, низкое позиционирование камеры. Шаровая чаша Ø100 мм, рулевое колесо Ø30 см. Складная тележка Dolly, пневматический насос, ящик для транспортировки и хранения в комплекте.

Описание

Компактная пьедестальная система от GreenBean, состоит из пневматической колонны, установленной на треноге-штативе, тележки Dolly и пневматического насоса. Верхний блок центральной колонны включает в себя рулевое колесо Ø30 см и шаровую чашу Ø100мм. На пьедестал могут устанавливаться камеры среднего класса и телесуфлеры.

Благодаря хорошей мобильности, пьедестал отлично подходит для съемки в помещении и на открытом воздухе.

Грузоподъемность пьедестала повышается до 30 кг за счет увеличения давления воздуха в пневматической центральной колонне. Воздух накачивается в колонну через штуцер при помощи комплектного пневматического насоса. Показания давления отображаются на встроенном манометре со шкалой деления до 140 psi (10 бар). Регулируемая воздушная система помогает избежать резких вертикальных движений, обеспечивает плавный спуск и подъем, простое и точное позиционирование камеры.

Высота пьедестала (шаровой базы) регулируется в пределах 86-165.5, также возможно низкое позиционирование камеры (без нижней колонны высотой 38 см).

Давление воздуха в пневматической колонне выбирается в соответствии с используемой камерой, высота установки камеры на пьедестале поддерживается при затягивании ручки блокировки. Закрепленная камера надежно зафиксирована и способна вести длительную съемку. Предохранительный клапан ресивера защищает пневматическую колонну от избыточного давления.

Карбоновый штатив-тренога – прочный и легкий, с двумя секциями – для установки колонны в обычном и низком положении.

Ножки штатива оснащены шипами, которые вставляются в резиновые фиксаторы ног на тележке Dolly.

Тележка Dolly оснащена колесами с фиксаторами угла поворота и тормозными упорами. Для удобства педаль тормозного упора имеет широкую площадку, нажимается ногой оператора. Вокруг колеса предусмотрена система с защитным кожухом, предотвращающим наезд на кабель. Кожух при необходимости опускается в рабочее положение или поднимается и фиксируется ручкой, когда не используется

Для удобства транспортировки пьедестал разбирается, тележка складывается, а пневматическая колонна упаковывается в жесткий ящик 42х36х94 см. Такую систему легко хранить и перевозить – она будет неизменным помощником и в студии, и на выездных съемках.

Характеристики: 

  • Максимальная нагрузка системы 30 кг

  • Шаровая чаша Ø100 мм

  • Рулевое колесо Ø30 см

  • Высота шаровой базы 86–165.5 см

  • Низкое позиционирование камеры

  • Карбоновый штатив

  • Регулируемое давление воздуха в центральной колонне

  • Ящик для хранения

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