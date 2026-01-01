П-Фото 5001 стойка высотой 5 см

Характеристики:
- вес, кг – 1,2
- максимальная нагрузка, кг – 15
- длина в сложенном состоянии, см – 34
- амортизаторы – нет
Москва
Малая Семеновская 3с6
П-Фото NVF-1351 – мини-стойка высотой 5 см.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки). В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.
Falcon Eyes MF-45 – патронная вспышка мощностью 45 Дж.