Fotokvant LS-2400R Selens компактная стойка 2 м.

Артикул: DAN-9450

Fotokvant LS-2400R Selens компактная стойка. 5-ти секционная стойка с обратным способом сборки ног, что позволяет создать конструктив максимально компактным. Длина в сложенном состоянии 52 см, максимальная высота 220 см, максимальная рабочая высота 190 см. Вес 1,4 кг. Позволяет использовать с приборами весом до 1,5 кг. Специальное устройство позволяет удлинить одну из ног на 10 см для большей устойчивости стойки. Резьба на пальце размером 5/8" имеет размер 3/8". Комплектуется переходником с 3/8" "мама" на 1/4" "папа". Поставляется с чехлом.