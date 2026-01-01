images
images
images
images
images
images
images
Fotokvant LS-2400R Selens компактная стойка 2 м.
Fotokvant LS-2400R Selens компактная стойка 2 м.
Fotokvant LS-2400R Selens компактная стойка 2 м.
Fotokvant LS-2400R Selens компактная стойка 2 м.
Fotokvant LS-2400R Selens компактная стойка 2 м.
Fotokvant LS-2400R Selens компактная стойка 2 м.
Fotokvant LS-2400R Selens компактная стойка 2 м.

Fotokvant LS-2400R Selens компактная стойка 2 м.

Fotokvant
Артикул: DAN-9450

Fotokvant LS-2400R Selens компактная стойка. 5-ти секционная стойка с обратным способом сборки ног, что позволяет создать конструктив максимально компактным. Длина в сложенном состоянии 52 см, максимальная высота 220 см, максимальная рабочая высота 190 см. Вес 1,4 кг. Позволяет использовать с приборами весом до 1,5 кг. Специальное устройство позволяет удлинить одну из ног на 10 см для большей устойчивости стойки. Резьба на пальце размером 5/8" имеет размер 3/8". Комплектуется переходником с 3/8" "мама" на 1/4" "папа". Поставляется с чехлом. 

Описание

Характеристики :

  • Длина в сложенном виде - 52 см
  • Макс высота - 220 см
  • Макс рабочая высота - 190 см
  • Вес - 1,4 кг 
  • Вес приборов до 1,5 кг

Комплектация

  • Стойка
  • Переходник 3/8" "мама" - 1/4" "папа" 
  • Чехол

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Vibrantone VBRT1125 Greenscreen 25 фон бумажный 1,35x6м цвет зеленый
Vibrantone VBRT1125 Greenscreen 25 фон бумажный 1,35x6м цвет зеленый
Vibrantone VBRT1125 Greenscreen 25 фон бумажный 1,35x6м цвет зеленый
Арт. DAN-5782
Vibrantone VBRT1125 Greenscreen 25 фон бумажный 1,35x6м цвет зеленый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Vibrantone VBRT1125 Greenscreen 25, размер - 1,35x6 м, цвет - зеленый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.


1 680 ₽
В корзину

Видео

Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.