Fotokvant LS-2400R Selens компактная стойка 2 м.

Характеристики :
- Длина в сложенном виде - 52 см
- Макс высота - 220 см
- Макс рабочая высота - 190 см
- Вес - 1,4 кг
- Вес приборов до 1,5 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant LS-2400R Selens компактная стойка. 5-ти секционная стойка с обратным способом сборки ног, что позволяет создать конструктив максимально компактным. Длина в сложенном состоянии 52 см, максимальная высота 220 см, максимальная рабочая высота 190 см. Вес 1,4 кг. Позволяет использовать с приборами весом до 1,5 кг. Специальное устройство позволяет удлинить одну из ног на 10 см для большей устойчивости стойки. Резьба на пальце размером 5/8" имеет размер 3/8". Комплектуется переходником с 3/8" "мама" на 1/4" "папа". Поставляется с чехлом.
Характеристики :
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Фон бумажный Vibrantone VBRT1125 Greenscreen 25, размер - 1,35x6 м, цвет - зеленый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.