Характеристики:
- Максимальная высота - 210 см
- Размер в сложенном состоянии - 75 см
- Вес - 1 кг
- Максимальная нагрузка - 5 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant LS-2102 KIT стойка 210 см с гайкой 1/4 дюйма. Стойка с максимальной высотой до 2,1 метра в максимально устойчивом положении. Нагрузкой до 5 кг. Матовой черной небликующей поверхностью и надежными виновыми креплениями. Металлический адаптер на 16 мм или 5/8 дюйма оснащен резьбой 1/4 дюйма и гайкой 1/4 дюйма.
Является универсальной стойкой-штативом для студийного оборудования, крепления для смартфонов.
Характеристики:
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Selens 829092 Coated crystal хрустальный шар 60 мм с гранями и креплением 1/4 дюйма. Хрустальная сфера для спецэффектов и получения креативных фотографий. Грани добавят цветовые эффекты, а крепление в основании 1/4" позволит установить сферу на все виды штативов и стоек.