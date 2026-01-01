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Fotokvant LS-2102 KIT стойка 210 см с гайкой 1/4 дюйма
Fotokvant LS-2102 KIT стойка 210 см с гайкой 1/4 дюйма
Fotokvant LS-2102 KIT стойка 210 см с гайкой 1/4 дюйма

Fotokvant LS-2102 KIT стойка 210 см с гайкой 1/4 дюйма

Fotokvant
Артикул: MTG-2329

Fotokvant LS-2102 KIT стойка 210 см с гайкой 1/4 дюйма. Стойка с максимальной высотой до 2,1 метра в максимально устойчивом положении. Нагрузкой до 5 кг. Матовой черной небликующей поверхностью и надежными виновыми креплениями. Металлический адаптер на 16 мм или 5/8 дюйма оснащен резьбой 1/4 дюйма и гайкой 1/4 дюйма. 
Является универсальной стойкой-штативом для студийного оборудования, крепления для смартфонов. 

Описание

Характеристики:

  • Максимальная высота - 210 см
  • Размер в сложенном состоянии - 75 см
  • Вес - 1 кг
  • Максимальная нагрузка - 5 кг

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Наличие
в наличии 4-10 шт

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890 ₽
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