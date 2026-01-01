Артикул: MTG-2329

Fotokvant LS-2102 KIT стойка 210 см с гайкой 1/4 дюйма. Стойка с максимальной высотой до 2,1 метра в максимально устойчивом положении. Нагрузкой до 5 кг. Матовой черной небликующей поверхностью и надежными виновыми креплениями. Металлический адаптер на 16 мм или 5/8 дюйма оснащен резьбой 1/4 дюйма и гайкой 1/4 дюйма.

Является универсальной стойкой-штативом для студийного оборудования, крепления для смартфонов.