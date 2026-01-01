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Fotokvant CS-3250T стойка для оборудования с штангой
Fotokvant CS-3250T стойка для оборудования с штангой
Fotokvant CS-3250T стойка для оборудования с штангой
Fotokvant CS-3250T стойка для оборудования с штангой

Fotokvant CS-3250T стойка для оборудования с штангой

Fotokvant
Артикул: DAN-3816

Стойка Fotokvant CS-3250T для оборудования со штангой.

Трехсекционная стойка для установки студийного оборудования. Стальные зажимы-фиксаторы обеспечивают возможность установки камеры весом до 10 кг. Ноги с регулируемым углом поворота. Комплектуется перекладиной и дополнительной муфтой (грипхед). Максимальная высота стойки - 320 см.

Описание

Стойка представляет из себя складную стальную конструкцию с усиленными зажимами для увеличения ее грузоподъемности. Данный тип стоек широко применяется на выездных съемках для установки источников постоянного света, рассеивателей, флаг-панелей или фильтров.

Для установки стойки в максимально устойчивое положение следует расставить ножки так, чтобы угол между ними составлял 120 градусов. Если предполагается использовать стойку вплотную к стене, следует поставить две ножки в линию, а третью перпендикулярно к ним.

Одна из ножек имеет возможность свободно перемещаться по секции и фиксироваться в необходимом положении с помощью винтового зажима. Таким образом, данную стойку можно установить вертикально на неровные поверхности, лестницы и пр.

Нижняя секция стойки снабжена накладкой-рукавом из вспененного материала, которая обеспечивает удобный хват и комфортную работу со стойкой в холодное время года на выездах.

Характеристики:

  • количество секций - 3 
  • максимальная высота - 320 см
  • минимальная высота - 150 см
  • максимальная грузоподъемность - 10 кг (на штангу до 2-3 кг)
  • материал - сталь
  • вес стойки - 6.2 кг
  • вес перекладины (стрелы) - 1.9
  • в сложенном виде размер стойки - 58х146.5 см
  • длина перекладины (стрелы) - 108 см
  • диаметр трубы перекладины - 16 мм
  • диаметр ножек стойки - 25 мм
  • диаметр секций стойки - 35,30,25 мм

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