Fotokvant CS-3250T стойка для оборудования с штангой

Стойка представляет из себя складную стальную конструкцию с усиленными зажимами для увеличения ее грузоподъемности. Данный тип стоек широко применяется на выездных съемках для установки источников постоянного света, рассеивателей, флаг-панелей или фильтров.
Для установки стойки в максимально устойчивое положение следует расставить ножки так, чтобы угол между ними составлял 120 градусов. Если предполагается использовать стойку вплотную к стене, следует поставить две ножки в линию, а третью перпендикулярно к ним.
Одна из ножек имеет возможность свободно перемещаться по секции и фиксироваться в необходимом положении с помощью винтового зажима. Таким образом, данную стойку можно установить вертикально на неровные поверхности, лестницы и пр.
Нижняя секция стойки снабжена накладкой-рукавом из вспененного материала, которая обеспечивает удобный хват и комфортную работу со стойкой в холодное время года на выездах.
Характеристики:
- количество секций - 3
- максимальная высота - 320 см
- минимальная высота - 150 см
- максимальная грузоподъемность - 10 кг (на штангу до 2-3 кг)
- материал - сталь
- вес стойки - 6.2 кг
- вес перекладины (стрелы) - 1.9
- в сложенном виде размер стойки - 58х146.5 см
- длина перекладины (стрелы) - 108 см
- диаметр трубы перекладины - 16 мм
- диаметр ножек стойки - 25 мм
- диаметр секций стойки - 35,30,25 мм